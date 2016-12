Red Bull, Vettel: "Strategia perfetta, tanta fortuna con la safety car"

Sebastian Vettel , sempre più vicino alla conquista del quarto titolo mondiale, ringrazia la squadra per il lavoro svolto in Corea. Sul podio, il tedesco ha elogiato la strategia di gara scelta dal muretto Red Bull : "La scelta di andare su due soste è stata ottima, ma ho avuto molta fortuna quando è entrata in pista la safety car , rientrando ai box al momento giusto. Il week-end è stato perfetto. Non vedo l'ora di andare a correre in Giappone ".

Sul podio, al microfono di Johnny Herbert, il tedeschino si è complimentato con il Team Lotus: "Raikkonen e Grosjean hanno rappresentato una seria minaccia, avevano un ottimo passo gara e si sono rivelati davvero competitivi. Sono rimasto molto impressionato dalla loro gara".



Chris Horner, team principal Red Bull, ormai fa il conto alla rovescia: "Vettel è in un'ottima posizione, ha oltre 70 punti di vantaggio su Alonso con 125 punti ancora a disposizione. Non possiamo però dare nulla per scontato. Se a Suzuka dovesse vincere Sebastian con Fernando fuori dalla zona punti sarà campione del mondo. Adesso dobbiamo concentrarci sulla gara del Giappone. Peccato per Webber, poteva salire sul podio".

Forse per dar man forte all'amico Alonso, Mark Webber punta il dito contro le Pirelli. "Le cose stanno così - ha detto senza peli sulla lingua - . I piloti non sono super importanti. Le gomme si consumano tantissimo e a volte esplodono, ma questo deve risolverlo Pirelli. Pirelli dirà che la foratura di Perez è stata dovuta allo spiattellamento, ma la ragione per cui i piloti finiscono col bloccare è che non rimane abbastanza battistrada“. Sul suo incidente “Penso che il Kers abbia preso fuoco molto velocemente e l’incendio è divampato abbastanza violentemente. Ho cercato di spegnerlo, abbiamo un estintore in macchina. Stavo cercando di tirarlo fuori, ma non ci sono riuscito. Mi sarebbe piaciuto fermarmi in un posto un po’ più vicino a un estintore, ma volevo uscire. Avevo comunque la tuta a proteggermi”.