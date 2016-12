F1, Vettel domina in Corea e vede il titolo

Sebastian Vettel conquista l'ottava vittoria stagionale in un GP di Corea di Formula 1 dominato, ma ricco di colpi di scena e con due safety-car in pista. Il tedesco della Red Bull corre in testa dall'inizio alla fine, portando a 77 i punti di vantaggio su Alonso (Ferrari), solo sesto. Sul podio salgono anche le Lotus di Raikkonen e Grosjean . Quarto Hulkenberg (Sauber), quinto Hamilton (Mercedes). Massa 9° dopo un testacoda al via. Out Webber.

Forse solo l'annunciato tifone, che non c'è stato, poteva fermare Vettel, ma non è detto. Quello che è certo è che già domenica a Suzuka il biondo tedeschino potrebbe laurearsi per la quarta volta di fila campione del mondo. Un risultato clamoroso considerati anche i soli 26 anni di Sebastian. Quanto alla sua gara, che gli ha garantito il 34° GP vinto in carriera, il terzo di fila in Corea, c'è poco da dire. Nemmeno le due interruzioni con l'ingresso della safety-car lo hanno disturbato, come pure la maledizione del poleman mai vincente qui. E così, come spesso accade da qualche anno a questa parte, lo spettacolo lo hanno regalato le retrovie. Da dove sono spuntate le Lotus, sempre a loro agio in configurazione gara. Romain Grosjean è stato a lungo l'ombra di Vettel, ma alla fine ha dovuto cedere al compagno di squadra. Kimi Raikkonen è salito sul podio partendo da nono posto in griglia, dimostrando ancora come sia cavallo di razza quando c'è da portare a casa punti pesanti. Il tutto nonostante i problemi alla schiena. Per una volta il quarto classificato non è il primo dei delusi, ma forse il più contento della domenica. Si tratta di Nico Hulkenberg, sedotto e poi abbandonato dalla Ferrari per sostituire Massa, che ha conquistato con le unghie e con i denti un risultato clamoroso, il migliore della sua ancora giovane carriera. Il tedesco ha tenuto a bada in un finale infuocato due mastini come Lewis Hamilton e Fernando Alonso, regalando alla Sauber una piazzamento impensabile alla vigilia con il primo dei motori di Maranello al traguardo...

Si mangiano le mani, invece, proprio l'inglese e lo spagnolo. Hamilton sognava di battagliare con Vettel e invece alla fine è stato ancora una volta frenato dal consumo esagerato delle gomme e da un rientro ai box (per il secondo stop) ritardato da parte del team, che lo ha mandato su tutte le furie. Stavolta non ha alzato la voce Alonso, mai protagonista in una gara davvero anonima in cui non è riuscito a compiere l'ennesina partenza super. Solo negli ultimi giri ha ingaggiato un bel duello con Lewis, da cui è però uscito sconfitto. E tutto sommato gli è andata ancora bene se al primo giro Massa lo avesse centrato dopo essere finito in testacoda. Il brasiliano ha rovinato subito la sua corsa, perdendo il controllo in frenata e sfiorando la Rossa dell'asturiano. Poi si è messo a testa bassa, strappando due punti importanti per la classifica a squadre. Ha fatto fuoco e fiamme Nico Rosberg, settimo, ma rallentato dallo sganciamento del musetto che lo ha inondato di scintille provocate dallo sfregamento dell'ala anteriore sull'asfalto. Ennesimo premio sfortuna per Mark Webber, che dopo essere riuscito ad annullare la penalizzazione di dieci posizioni, mettendosi in lotta per un posto ai piedi del podio, ha chiuso la sua giornata abbattuto da Di Resta, che ha perso il controllo della Force India, entrandogli in un fianco e mandando arrosto la sua Red Bull. Proprio questo imprevisto ha causato l'ingresso della seconda safety-car (la prima per l'esplosione della gomma anteriore destra di Perez in pieno dritto). Il tutto dopo che Vettel si era trovato improvvisamente davanti una jeep , entrata in pista a sorpresa per raggiungere il posto dell'incidente. In pratica la parola fine sul futuro di un GP che non ha mai sfondato e che difficilmente rivedremo a breve nel circuito.

GIRO PIU' VELOCE DELLA GARA: SEBASTIAN VETTEL (RED BULL) IN 1'41"380