Red Bull, Vettel: "Hamilton spingerà anche in gara"

Nonostante nessuno sembri in grado di dargli fastidio, Sebastian Vettel mette le mani avanti in vista del GP della Corea. "Sono certo che Lewis Hamilton, così come ha spinto in qualifica, spingerà anche domenica, in gara: sono molto contento di questo tempo, perché siamo riusciti a migliorare la macchina rispetto al venerdì, altrimenti davanti ci sarebbe stato ancora Hamilton", ha detto il tedesco della Red Bull.

"Devo dire che è stato un po' sorprendente vedere quanto però siamo andati bene nel primo settore, che è quello con più rettilinei. Abbiamo trovato il giusto equilibrio, non ero felice dopo le prime libere ma ora sono soddisfatto di quello che abbiamo ottenuto", ha aggiunto. Nemmeno il tifone previsto spaventa Vettel: "Non sarebbe un disastro, ai box abbiamo le gomme da bagnato. Si parla di un forte vento, che c'era già quando sono arrivato mercoledì, ma poi ha smesso e il tifone che era in arrivo ha cambiato direzione. Ripeto, se arrivasse la pioggia, non importa, quello che conta è quello che abbiamo fatto finora". A chi gli ricorda il record di pole position, Vettel risponde con la sua solita timidezza: "Non parliamo di record e di numeri, per favore, io non devo farlo. Amo la Formula 1 e amo la storia della Formula 1, mi piace pensare ad alcuni piloti e dico che è pazzesco ritrovarsi dietro a gente come Senna o Schumacher. Sono contento della posizione in cui mi trovo, del periodo, della macchina, che è molto veloce. La gente non vede il lavoro che svolgono all'interno della scuderia, però stiamo facendo del nostro meglio".

Non è troppo contento il suo compagno di squadra, Mark Webber, nonostante una buona qualifica frustrata dalla penalità. "Lo sapevo già che dovevamo essere molto forti perché mi sarei piazzato 11° o 12°. E' abbastanza deludente, dovrò partire in mezzo al gruppo, devo uscirne bene. Faremo il possibile, ma non è una pista in cui è difficile superare. Anche se senza l’incidente di Singapore non sarei in questa situazione. Credo che non parlare con i marshall sia stato un errore. Non avevo mai preso una multa in tutti i miei anni in F1, quest’anno tre reprimende e non so perché", il suo commento.

Sperava in qualcosa di meglio il terzo incomodo, Lewis Hamilton. "Non era impossibile fare la pole position - ha ammesso - , ma Sebastian ha fatto il giro veloce nel primo tentativo abortendo poi il secondo passaggio, quindi se avesse portato a termine il giro con l’ultimo treno di gomme supersoft nuove magari avrebbe migliorato ancora. In generale loro sono più veloci, sarebbe stato davvero difficile guadagnare quei due decimi che ci separano. In gara speriamo di poter lottare con lui. Le gomme? Sulla mia macchina le gomme hanno funzionato abbastanza bene e spero soltanto che continuino a funzionare al meglio anche domenica".