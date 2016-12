Ferrari-Alonso-Pirelli: scoppia la polemica

Fernando Alonso è deluso. Dice: "In gara cercherò di fare come al solito: cercherò la rimonta". Aggiunge: "Ma sarà dura, anche perché le gomme non sono di grandissima qualità...". E scoppia la polemica. Paul Hembery, della Pirelli, replica: "Chieda a chi sta per diventare campione del mondo". E dopo è la Ferrari che ribatte: " Hembery ha perso una occasine per stare zitto ". Così si va verso il Gp di Corea.

Proprio le gomme a Yeongam sembrano essere un problema soprattutto per la macchina di Maranello: "E' difficile perfino fare 5 chilometri con queste gomme: miglioriamo nel primo e nel secondo settore, ma nel terzo la situazione cambia. In altre gare abbiamo avuto un buon passo gara, qui abbiamo sofferto nel long-run e dobbiamo cercare di migliorarci e puntare al podio. La strategia delle due soste resta l'ideale, dovremo far sopravvivere le gomme il numero di giri che ci diranno gli ingegneri". Poi un augurio: "Per come andiamo sull’asciutto, la pioggia potrebbe rimescolare le carte in tavola, in fondo non abbiamo nulla da perdere e anche se ci sarà poco tempo per adattarsi, dovremo essere pronti a questa eventualità”.



Alle parole di Alonso ha replicato Paul Hembery, della Pirelli: "Alonso è uno dei più grandi campioni della Formula Uno, ma le sue dichiarazioni sono deludenti. Quello che gli posso suggerire è andare a chiedere a chi sta per diventare per la quarta volta campione del mondo, come si fa a usare le gomme". E subito dopo ecco la risposta della Ferrari: "Hembey ha perso un'occasione per stare zitto".

Alle spalle di Alonso si è piazzato Felipe Massa, che conferma il pensiero del caposquadra. "Non posso essere felice del risultato di questa qualifica, mi aspettavo di essere più vicino ai nostri avversari rispetto a Singapore - la spiegazione del brasiliano - . Così non è stato perché anche qui sia Red Bull che Mercedes hanno un passo molto più veloce e noi non siamo riusciti a tirare fuori il massimo dalla macchina. Mi auguro di poter essere più competitivo, anche se non sarà una gara facile. Il nostro degrado con le supersoft è piuttosto elevato, mentre altre vetture ne soffrono meno, e in base a come andrà il primo stint decideremo se passare alle medium, per ora la scelta migliore. A parte Red Bull, Mercedes e una Lotus davanti a noi, dovremo fare molta attenzione anche ad altre macchine e sarà importante fare una bella partenza, cercando di spingere al massimo per cercare di portare a casa punti importanti. Certamente occorrerà molta fortuna per arrivare a conquistare il podio”.