Lewis Hamilton: "Qui in Corea siamo già molto competitivi"

Lewis Hamilton commenta così la sua leadership nella prima giornata di prove libere del GP di Corea: "Non ricordo da quanto tempo non eravamo così forti il venerdì. Sono veramente contento della strada presa e di come stanno andando le cose. Possimo migliorare, ma siamo già competitivi. La Red Bull resta la pià veloce, ma possiamo giocarcela". In Mercedes non nascono di volere il secondo posto nella classifica costruttori, ai danni della Ferrari.