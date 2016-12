Formula 1, la Sauber estende la partnership tecnica con la Ferrari

In Corea il Team Sauber ha annunciato l'estensione della partnership tecnica con la Scuderia Ferrari per la fornitura di motore, cambio e kers. Monisha Kaltenborn, team manager della squadra elvetica, commenta così l'accordo pluriennale: "Dal 2010 siamo felici di collaborare con profitto insieme alla Ferrari; con l'arrivo del turbo la sfida sarà impegnativa". In passato, la casa di Maranello era stata fornitore della Sauber dal 1997 al 2005.