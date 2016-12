Fernando Alonso: "Credo che possiamo fare un buon GP"

Dopo il 7° tempo nelle libere, Fernando Alonso guarda avanti: "Le impressioni sono quelle del solito venerdì, dovremo aspettare la qualifica per dire dove siamo. L'aerodinamica qui fa la differenza e per questo non mi aspetto grandi novità rispetto agli ultimi GP. Anche i tempi dicono che siamo sempre nelle stesse posizioni. Possiamo comunque fare una buona gara, cercando di ottenere il massimo da quello che abbiamo a disposizione".

Lo spagnolo del Cavallino conclude: "Questo significa che dovremo lottare cercando il nostro pacchetto migliore e mettendo ancora insieme tutti gli elementi. Visto che anche la differenza tra le due mescole qui non è così evidente, però, dovremo considerare bene il degrado delle gomme sul passo di gara".



Tra i ferraristi, Felipe Massa è stato il più veloce del venerdì e di questo si dice soddisfatto: "Non è andata male oggi. Non ho girato tanto nella prima sessione, mentre ho lavorato bene nella seconda. Ci siamo concentrati sul passo di gara e abbiamo provato con attenzione le gomme. Qui speriamo di essere più competitivi rispetto a Singapore. Tutto ha funzionato come deve, ma la macchina è quella che abbiamo... E' chiaro che il degrado con le supersoft è alto, anche con le gomme nuove. C'è tanta usura, che cala un po' con el medie, ma è comunque tanta. Direi che oggi tutto ha funzionato in modo normale in queste libere, ma non sappiamo ancora dove saremo in qualifica".