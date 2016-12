Alonso: "Facciamo come Oracle in Coppa America"

Fernando Alonso è sereno e sogna, in vista del GP della Corea: ''Io e il presidente Montezemolo pensiamo che tutto possa accadere. Come in Coppa America, dove gli americani erano in svantaggio 1-8 e poi hanno vinto con il risultato finale di 9-8. Sappiamo che sarà difficile, ma se avessimo due gare fortunate, allora le cose potrebbero cambiare molto rapidamente. Ma abbiamo bisogno di molta fortuna: ne siamo consapevoli''.

L'arrivo della pioggia potrà aiutare ad avvicinare le Red Bull? ''In una tale situazione - ammette lo spagnolo della Ferrari - non sai mai chi sarà il fortunato. E' difficile da prevedere, ma anche sul bagnato la Red Bull dovrebbe essere la favorita grazie all'elevato carico aerodinamico delle loro monoposto".

"Abbiamo sempre fatto il massimo, ma il distacco in campionato è grosso. Sappiamo di non avere prestazioni al top, ma siamo sempre in lotta per il mondiale. Certo, abbiamo bisogno di fortuna per farcela, ma se avremo il favore della sorte ci faremo trovare pronti. Intanto dobbiamo lavorare sempre per fare il massimo. Il colloquio con Montezemolo? Solo un aggiornamento periodico".