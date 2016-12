Felipe Massa: "Sono ottimista per il futuro"

Il brasiliano precisa: "Mi sto ancora concentrando su questa stagione e sulle prossime gare. Quindi non posso ancora dire dove sarò il prossimo anno. Meglio aspettare e fare l'annuncio al momento giusto. Comunque non cambio il mio modo di pensare e voglio una macchina competitiva che mi consenta di lottare. Sono qui in Corea e voglio fare il massimo con la Ferrari. Ho un buon feeling e sono riuscito a fare qualche punto nelle ultime gare, ed è molto importante per me e per il team. Posso fare bene anche questo weekend, ma non credo che proveremo qualche novità 2014 sulla macchina di quest'anno perché ci sono e ci saranno troppe differenze. Tutto ripartirà da zero con i motori turbo, ma se ci saranno novità che la Ferrari vorrà farmi provare sono assolutamente a disposizione per tutto. In fatto di novità, adesso, la Red Bull è l'unica che ha portato qualcosa negli ultimi GP. Hanno sempre prestazioni efficaci in tutte le piste, ma forse qui in Corea il distacco potrebbe essere meno evidente che a Singapore".



Sul calendario provvisorio del prossimo anno, Massa sembra avere le idee chiare: "Fare 22 gare non è comodo per i piloti e nemmeno per i team. Diventa tutto molto faticoso e soprattutto se vai in Giappone, poi torni in Europa e una settimana dopo sei di nuovo in Asia, è difficile organizzarsi. Oltre che costoso per il team. Bisogna rifletterci e organizzare tutto meglio".