Ferrari, incontro tra Montezemolo e Alonso

Luca di Montezemolo e Fernando Alonso si sono incontrati a Maranello, alla vigilia della partenza per il ciclo di gare asiatiche di Formula 1, per fare il punto sul futuro, a breve e medio termine. Il presidente della Ferrari e il pilota spagnolo hanno parlato della strategia per il finale di una stagione difficile da chiudere con il titolo mondiale, ma hanno anche pianificato il futuro dopo le tensioni vissute in estate.