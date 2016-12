Ferrari, Fry: "Proviamo già per il 2014"

La Ferrari non ha ancora gettato la spugna nella lotta per il titolo di Formula 1, ma sta comunque pensando già al 2014. Lo ha ammesso lo stesso Pat Fry a pochi giorni dal GP di Corea. "Abbiamo in programma degli sviluppi in vista delle prossime gare per migliorare la performance della F138, ma faremo anche delle prove da utilizzare per il progetto 2014", ha confermato il direttore dell'ingegneria del team di Maranello.