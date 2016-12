Formula 1, Pirelli continuerà come fornitore unico degli pneumatici

La Pirelli continuerà a essere il fornitore unico degli pneumatici per il campionato del mondo di Formula 1. In Croazia, al termine del Consiglio Mondiale, la FIA ha annunciato il proseguimento della partnership tecnica con la casa milanese. Soddisfazione da parte del Presidente Marco Tronchetti Provera per il raggiungimento dell'accordo pluriennale per le prossime stagioni. La Pirelli è rientrata in Formula 1 a partire dalla stagione 2011.