Formula 1, sì al nuovo Patto della Concordia

Da Dubrovnik in Croazia arriva l'annuncio della firma del nuovo Patto della Concordia che stabilirà le basi per il futuro della Formula 1. L'accordo, già preannunciato lo scorso agosto a Budapest in comune intesa tra Bernie Ecclestone e Jean Todt, è stato ratificato dalla Federazione Internazionale dell'Automobile. Il nuovo testo prevede la tripartizione dei poteri tra FIA, F1 e squadre in egual misura e avrà validità fino al 2020.