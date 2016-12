Formula 1, Rubens Barrichello potrebbe tornare a correre

La Formula 1, in pieno mercato piloti 2014 , potrebbe vedere il ritorno di Rubens Barrichello . Il pilota brasiliano, veterano del circus con 326 gare all'attivo dal 1993 al 2011, sarebbe in corsa per un posto alla Sauber per sostituire Nico Hulkenberg , in uscita da Hinwill, e affiancare l'esordiente Sergey Sirotkin . In un' intervista a TV Globo , Rubinho si dice pronto al rientro: "Dovrei solo allenare il collo , per il resto potrei correre domani".

Nonostante il ritiro a fine 2011 al termine della deludente esperienza in Williams, dopo una breve esperienza in America Rubens Barrichello non ha mai abbandonato il progetto di un ritorno in Formula 1. Al momento, la Sauber è alla ricerca di un pilota di esperienza per lo sviluppo delle nuove monoposto a motore turbo. Secondo il magazine tedesco Auto Motor und Sport, Monisha Kaltenborn (team manager della scuderia elvetica) sembra intenzionata a non riconfermare l'attuale formazione composta da Esteban Gutierrez, troppo giovane e inesperto, e Nico Hulkenberg, quest'ultimo dato in partenza verso Lotus, Force India e persino McLaren.



Rubinho potrebbe rappresentare un'alternativa a Felipe Massa e un candidato ideale grazie a un bagaglio di esperienza ventennale, oltre all'appoggio economico degli sponsor brasiliani stimato in circa 10 milioni di dollari. Voci dal paddock parlano inoltre del parere favorevole di Bernie Ecclestone per la riuscita dell'operazione. Il boss della Formula 1 vuole mantenere almeno un pilota brasiliano in griglia di partenza per ragioni commerciali legate all'immagine.