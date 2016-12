Alonso e Webber scherzano sul passaggio a Singapore

Mentre in F1 si scatenano le polemiche per il passaggio dato da Alonso a Webber, che all'australiano costerà dieci posizioni sulla griglia del prossimo GP di Corea, i due protagonisti se la ridono su Twitter. Lo spagnolo della Ferrari ha infatti postato un fotomontaggio di loro due sulla locandina del film "Taxi". "Sei pronto per Hollywood?", ha scritto Alonso. "Sì amico, facciamolo", gli ha risposato Webber invitando il regista Ron Howard a intervenire. Che si stiano già preparando per una carriera post pista?