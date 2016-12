Le pagelle della F1: Vettel senza lode, Kimi meglio di Alonso

Vale un 10 la gara di Sebastian Vettel . Non prende la lode solo perché è imballato in partenza, ma gli bastano pochi secondi per trasformarsi in un martello pneumatico. Allunga, fa il vuoto, non si demoralizza quando la safety car gli pialla il vantaggio, fa il vuoto di nuovo. E alla fine riesce anche a fare ironia sul pubblico che lo fischia.

. Lo scatto al via è magistrale: se ne beve 4 con una manovra studiata guardando le gare passate. Con umiltà non si prende meriti non suoi e ringrazia la squadra per avergli cambiato strategia in corsa. Di suo ci mette una gestione delle gomme che lo porta sul secondo del podio.

Prende un 9 Kimi Raikkonen. Perché se parti tredicesimo e chiudi terzo già sei un eroe. Se lo fai guidando per due ore con la schiena a pezzi e alla fine non ti lamenti nemmeno, meriti davvero un applauso.

Sei e mezzo (e non di più) è il bilancio della domenica di Rosberg e Hamilton entrambi frastornati dalla strategia Mercedes. Rosberg meriterebbe un 8 per la partenza, perchè è l'unico a regalare un brivido a Vettel, ma poi chiude quarto con quasi un minuto di distacco. Hamilton non emoziona mai: parte quinto, chiude quinto. Piatto che si fatica a riconoscerlo.

Cinque è il voto di Felipe Massa perchè se in griglia sei davanti al tuo compagno di team e alla fine sei abbondantemente dietro significa che non hai fatto bene il tuo dovere. Se cerca un sedile in questo modo rischia di non trovarlo.

E 5 prende anche Webber perchè hai voglia a parlare di sfortuna. Va bene che la sua macchina a fine gara va arrosto, ma prima? L'altra Red Bull è marziana la sua è un toro mezzo ritronato. In più si prende la penalità per aver fatto autostop. Ma i suoi genitori non gli hanno mai detto che è pericoloso?