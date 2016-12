F1, Fernando Alonso offre un passaggio a Mark Webber a fine gara

Al termine del GP di Singapore, Fernando Alonso ha dato un passaggio all'amico Mark Webber - fermo a causa dell'incendio al motore -facendolo accomodare sulla fiancata della Ferrari e riportandolo ai box, restituendo così un favore ricevuto due anni fa. La direzione gara non ha gradito il gesto e ha convocato i piloti per chiedere spiegazioni: Alonso ha ricevuto una reprimenda, mentre Webber dovrà scontare una penalità in qualifica in Corea.