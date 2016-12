F1, Vettel: "La macchina è stata fenomenale"

A Singapore , Sebastian Vettel ha centrato la 5° pole position stagionale (la 41° in carriera), regolando gli avversari con una facilità disarmante : "E' strano restare fermi ai box a guardare gli altri. Qui mi sono trovato molto bene, sono davvero contento, finora la macchina è stata fenomenale". Il tedesco tiene d'occhio i concorrenti e avverte: "La Ferrari ha fatto fatica , ma prevedo una reazione di Alonso in gara . Non possiamo fare errori".

Il tre volte campione del mondo non è sorpreso di vedere margini così ristretti tra la Red Bull e gli avversari: "I tempi sono tutti molto vicini, la Mercedes è andata forte come ci aspettavamo". Soddisfazione per Nico Rosberg, secondo in griglia di partenza. Il tedesco della Mercedes ha sfiorato la pole position di soli 91 millesimi: "Mi piacciono i circuiti cittadini. Nonostante fossi insoddisfatto della monoposto, abbiamo fatto delle modifiche e migliorato i nostri tempi. Oggi la Red Bull ha giocato d'azzardo, ma in pista erano più forti". Da segnalare l'exploit di Romain Grosjean. Il francese della Lotus era andato fortissimo nelle ultime libere: "Abbiamo lavorato bene sui run e siamo competitivi, forse avrei potuto avvicinarmi di più a Rosberg ma non abbastanza da impensierire Vettel".