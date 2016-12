F1: Sebastian Vettel vola in pole a Singapore

Sebastian Vettel conquista la pole del GP di Singapore , 5° centro stagionale in qualifica (41° in carriera), girando in 1:42.841 e precedendo Rosberg (Mercedes, +0.091). In seconda fila, Grosjean (Lotus) batte Webber (Red Bull), mentre restano dietro Hamilton (5°, Mercedes) e Massa (6°, Ferrari). Il brasiliano beffa per 48 millesimi il compagno di box Alonso , solo 7° e in quarta fila con Button (McLaren). Fuori dal Q3 Raikkonen (Lotus), 13°.

Q1 - Bastano un pugno di giri per mettere al sicuro le Red Bull: 6° e 7°, rispettivamente Webber e Vettel che con le gomme dure fanno tempi che tutti gli altri nemmeno si sognano. Quindi, con le morbide, è Hamilton (1:44.196) che va a prendersi la vetta nel primo step della qualifica di Marina Bay, con Button e Alonso alle sue spalle. Mentre faticano Raikkonen 11° e Massa 13°. Soprattutto il brasiliano impegnato in un grande lavoro di controsterzo per non "baciare" i muretti in uscita di curva. Subito fuori dai giochi: Di Resta, Maldonado, Pic, Van der Garde, Bianchi e Chilton.



Q2 - Aspettano ancora gli ultimi minuti le Red Bull, che appena escono rifilano 1" a tutti gli avversari. Vettel vola al comando (1:42.905), seguito dal fido Webber, poi le Mercedes di Rosberg e Hamilton. Grosjean è 5° davanti ad Alonso, ma sorprende il settimo posto di Gutierrez con la Sauber. Mentre Massa è 8° e precede Ricciardo e Button. Finiscono out invece Hulkenberg, Vergne, Raikkonen, Perez, Sutil e Bottas. Quindi Kimi si conferma nettamente fuori forma, 13° dopo un sospetto mal di schiena che quasi aveva messo in discussione la sua partecipazione alle qualifiche. Al punto che la Lotus aveva allertato il terzo pilota Davide Valsecchi.



Q3 - Il primo ad uscire questa volta è Vettel, che immediatamente si migliora e stampa il giro record in 1:42.841. Poi torna al box e scende dalla macchina abbondantemente prima della bandiera a scacchi. Un rischio? Sì, ma piuttosto calcolato. Perché, nonostante un colpo di reni clamoroso che le porta in seconda posizione, Rosberg resta dietro. Di un soffio. Prestazione comunque degna di nota di Nico, che si scontra con il 5° posto di Hamilton, molto meno efficace in terza fila. Visto che tra le due Mercedes si infilano Grosjean, particolarmente efficace in terza posizione, e Webber che prende solo 3 decimi dal compagno di box, ma alla fine è 4°. E' invece una vera e propria mossa promozionale la sesta piazza di Massa, che si mette ancora dietro Alonso. Detto che, come suggerisce Jacques Villeneuve, Fernando è da sempre un pilota più efficace in gara che in qualifica. Certo che, partendo dalla quarta linea, la domenica dello spagnolo del Cavallino sarà decisamente impegnativa.