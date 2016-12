F1, Singapore: Sebastian Vettel domina le ultime libere

Vero che Alonso ha guadagnato 4 decimi rispetto al venerdì. Un buon segno, che, però, potrebbe essere anche l'indice dell'arrivo al limite dello sviluppo della Rossa senza un vero e proprio salto di qualità. Quindi in Ferrari lavorano per la qualifica del pomeriggio, ma in particolare per la gara. Detto che, appunto, Fernando non si è troppo esposto in questa sessione, rallentato nel finale dal traffico e quindi stabilmente dietro agli avversari. Mentre è una bel guizzo quello di Grosjean che trova la scia della Red Bull, quella al top dell'imprendibile Vettel; portandosi a meno di 2 decimi. Restano invece più distanti le Mercedes di Rosberg e Hamilton, tra cui si piazza un determinato Webber. Tutti drivers piuttosto pericolosi per la Ferrari, nell'immediato, nell'ottica della qualifica. Dove azzeccare la strategia fin dal piazzamento sulla griglia è obbligatorio, nonché decisivo su un tracciato cittadino come Marina Bay. Quindi diventano un problema i distacchi pesanti accusati da Button, Massa, e soprattutto Raikkonen. Attenzione, però, a dare per perso prima del tempo il finlendese, che potrebbe tornare sotto le luci della ribalta quando inizierà la lotta vera.