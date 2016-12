Fernando Alonso: "Non è un inizio di weekend buono"

Non sorride Fernando Alonso, commentando il 6° posto nelle libere di Singapore: "Non è un buon inizio di weekend, ma anche lo scorso anno non siamo partiti bene e poi siamo saliti sul podio. Ci crediamo, ma dobbiamo essere anche realisti quando abbiamo due macchine in queste posizioni. Dobbiamo migliorare come possiamo, setting e strategia, e fare un buonissimo giro in qualifica. Poi attaccare tutta la gara. Non possiamo mollare adesso".