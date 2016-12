F1, Singapore: Sebastian Vettel alza il livello nel secondo turno di libere

Vettel non fa prigionieri e la Red Bull ha tutta l'intenzione di stabilirsi in prima fila per tutto il weekend. Le "lattine" sorprendono per efficacia e prestazione, velocissime ormai su qualsiasi tipi di pista. Un altro pianeta, dove Sebastian fa la differenza e lascia a Mark l'onere di tenere a bada la concorrenza. Senza farsi confondere dalle Mercedes, oggi appena dietro alle Red Bull e con una vettura apparentemente facile da guidare, ma non ugualmente efficace sul passo di gara. Anzi, Rosberg e Hamilton beneficiano degli assetti ad alto carico sul fronte velocistico, ma poi soffrono molto il degrado delle gomme.

In pratica le monoposto del marchio tedesco sono le più altalenanti in termini di prestazioni, tra i big. Detto che tra le Pirelli con mescola supersoft e le medie c'è una differenza di +1"5-2". Un gap notevole, che quindi condizionerà molto le strategie di gara dei piloti. Anche se poi, gommandosi la pista, la situazione dell'usura dovrebbe migliorare leggermente.

Faticano invece le Ferrari. E' un dato di fatto e in pista la Rossa mostra tanto sovrasterzo, oltre ad apparire una macchina difficile da tenere in strada. Soprattutto tra gli stretti muretti del cittadino di Marina Bay, baciati dal posteriore un po' ballerino della Ferrari, in crisi con l'assetto e sugli avvallamenti dell'asfalto. Con lo spauracchio della Lotus, che ha mostrato una costanza sul passo di gara molto buono. Importante per portarsi almeno alle spalle di Webber. Ma prima c'è da studiare la strategia per la qualifica, passo decisivo e fondamentale per chi punta al podio. O almeno per l'unico gradino libero che sembra essere disponibile...