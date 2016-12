F1, Singapore: Lewis Hamilton al comando delle prime prove libere

Il miglior tempo di Hamilton è ormai un classico della prima sessione del venerdì della Formula 1, che non fa eccezione nemmeno al calar del sole sul tracciato cittadino di Marina Bay. E' vero che l'inglese della Mercedes si è mostrato particolarmente in forma e motivato per questa gara, ma il distacco dagli inseguitori suggerisce carichi di benzina e un lavoro sul setting aerodinamico molto diverso tra i big. In particolare guardando anche il quarto tempo di Rosberg, che infatti paga un gap dal compagno di box di oltre 1".

E' invece più significativa la presenza delle Red Bull al 2° e 3° posto, in un tandem che preoccupa non poco gli avversari, con Webber e Vettel che hanno mostrato una notevole efficacia tra i muretti illuminati dai riflettori, infilandosi agilmente tra le due monoposto del marchio tedesco. Prendendo le distanza dai più compatti e immediati inseguitori. Quindi Raikkonen, quinto, ma a 1 decimino da Nico, nonché braccato dall'altra Lotus di Grosjean, sesto per solo 1 millesimo.

Diventano invece 7 i millesimi che decretano la settima piazza per Alonso, che non è apparso ancora soddisfatto e particolarmente incisivo con il proprio set-up. Notevole infine il salto tra la Ferrari dello spagnolo e la McLaren di Perez, che si aggiudica l'ottava posizione, ma con un gap di 9 decimi. Seguono Vergne, Gutierrez e Maldonado, che si piazzano comodamente davanti all'altra rossa di Massa.