Fernando Alonso: "Raikkonen è una buona scelta"

Fernando Alonso commenta l'arrivo di Raikkonen in Ferrari : "Penso che vada molto bene e sia positivo. E' una buona scelta per il team. Sicuramente con Massa abbiamo fatto anni straordinari, ma il team ha deciso che era il momento di cambiare e ne abbiamo parlato insieme. Kimi sarà importante per il lavoro di sviluppo di quest'inverno, anche con i motori turbo. Abbiamo pensato di fidarci di un pilota esperto per fare una macchina subito vincente".

Fernando guarda quindi al futuro e al grande lavoro che attende il team per la preparazione della stagione 2014: "Visto che la Red Bull ha preso Ricciardo abbiamo parlato e abbiamo deciso che l'arrivo di Raikkonen poteva essere importante. Abbiamo valutato i piloti più forti, per avere una scuderia vincente. Anche io ero più comodo ad avere Kimi accanto, per definire meglio il lavoro che faremo nello sviluppo invernale. Soprattutto con i nuovi motori turbo. Ci fidiamo perché è un pilota esperto e può davvero aiutare tutta la squadra per fare una macchina veloce".



Lo spagnolo conclude ringraziando Massa: "Sono triste per Felipe, ma lui troverà sicuramente un team competitivo e sara anche rivale duro. Adesso dobbiamo pensare a noi, perché se la macchina è forte potremo vincere. In passato proprio Raikkonen e Massa sono stati molto competitivi insieme, speriamo di avere la stessa opportunità".



E' quindi già il momento dei saluti per Felipe Massa: "L'avventura con la Ferrari è stata bella. Con loro abbiamo avuto tanti buoni momenti, tante vittorie e amicizie. Sotto il profilo della relazione umana è una cosa che mi mancherà tanto. Faccio parte del team da 8 anni come pilota ufficiale e ho fatto un anno come collaudatore. Sono qui dal 2001, quando firmai il primo contratto. La Ferrari fa parte della mia storia e della mia vita. Abbiamo fatto tante cose belle insieme, ma ci sono stati anche situazioni brutte, ma è normale. Certe volte mi sono aspettato qualcosa di diverso, ma fa parte delle gare, dei risultati e dello sport. Ora preferisco guardare avanti e pensare positivo. Stiamo lavorando per il futuro, provando a cercare l'auto più competitiva. Ma su questo, per ora, non ho niente da dire".