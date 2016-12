Kimi Raikkonen: "Lavorerò bene con Alonso, non abbiamo più 20 anni"

Il finlandese parla più del solito, consapevole del nuovo importante impegno appena preso con il team del Cavallino, e tende la mano al futuro compagno di box, precisando: "Devo dire che in Formula 1 le cose cambiano sempre rapidamente. Non sapevo di tornare alla Ferrari, fino all'ultimo, ma le cose sono andate cosi. A Maranello ho tanti amici e buoni ricordi. Sapevo che con Lotus sarebbe finita a fine anno e ho preso la mia decisione. Il contratto adesso è fatto e sono contento. Conosco bene il team e persone, e conoscerò anche quelle nuove. Non credo che sarà difficile ambientarsi... L'obiettivo però sarà rendere affidabile la macchina e portarla al miglior livello in assoluto. Non vedo quindi nessun motivo perché non possa funzionare bene anche la collaborazione con Alonso. Sono certo che il team lavorerà per farci fare un ottimo lavoro. Non abbiamo più 20 anni, siamo maturi abbastanza per fare andare bene le cose".



Kimi tende quindi la mano allo spagnolo, non senza rinunciare alle possibilità di vittoria: "Se il team dovesse dare futuri ordini di scuderia non sarà un problema. Dipende chi avrà più opportunità di vincere in quel momento. Potrebbe accadere, è già successo e non vedo problemi. Se l'altro ha più possibilità di me sarò pronto a fare quello che mi chiedono. Non sono preoccupato, non ho mai lavorato con Fernando, ma andrà tutto bene. Sono fiducioso anche sulle modifiche che bisognerà fare per la prossima stagione, manche su questo sono sicuro dell'approccio che avrà la Ferrari. Difficile dire con le nuove regole chi avrà i motori migliori, si sentono sempre molte storie in F1. Si dice che alcuni propulsori saranno migliori di altri, vedremo perché ci saranno tante cose tante variabili. Per questo non ho idea di chi emergerà ai vertici, dobbiamo aspettare i test per dirlo".



La rottura con la Lotus è stata dovuta ai soldi dei premi gara che ancora non sono stati pagati a Raikkonen, ma il finlandese spiega: "Loro sanno cosa si poteva fare per farmi restare con loro, ma non è stato possibile. Mi piace correre e non importa in quale team. I motivi per cui non mi pagano dovete chiederli a loro, ma a me piace correre appunto. Quindi sono qui e cerco di aiutarli. Poi sono sempre stato libero nelle mie scelte, ci sono tante storie che sono state raccontate, non sempre vere. Sono stato bene in passato alla Ferrari e sono sicuro che staremo bene ancora in futuro. Lotterò per la vittoria e la pole, ma anche per sviluppare l'auto. Credo che insieme abbiamo sempre fatto un buon lavoro".