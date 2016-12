F1, Felipe Massa rimane al centro del mercato piloti

Concluso l' accordo Raikkonen-Ferrari , Felipe Massa , scaricato dalla Rossa, rimane al centro del mercato piloti . Insieme a Hulkenberg e Valsecchi , il brasiliano resta il principale candidato per un posto in Lotus-Renault . In un'intervista a Tv Globo , il ferrarista ha ammesso di aver avvicinato la McLaren , forse per sostituire Sergio Perez . Il nome di Massa è stato collegato anche a Sauber e Williams in ragione dell'appoggio degli sponsor brasiliani .

In previsione del ritorno ai motori turbo a partire dal 2014, le squadre sono alla ricerca di piloti di esperienza per condurre lo sviluppo delle nuove monoposto con motori sovralimentati. In quest'ottica, Felipe Massa resta un pezzo pregiato del mercato piloti, non solo per il bagaglio di esperienza accumulato in 11 stagioni trascorse in Sauber (2002-05) e Ferrari (2006-13), ma anche in ragione dell'influente contributo economico fornito dagli sponsor brasiliani, fattore considerevole in una Formula 1 oggi costretta a far fronte a ingenti spese.



Dunque, quale futuro per l'ormai ex-ferrarista? Il management del pilota paulista, sotto la guida di Nicolas Todt, sta lavorando per raggiungere un accordo con la Lotus-Renault, ipotesi al momento più accreditata. Eric Boullier, team manager della squadra anglo-francese, vorrebbe ingaggiare Nico Hulkenberg, giovane e promettente ma senza sponsor, da affiancare a Romain Grosjean, che probabilmente verrà confermato. Tra i candidati al volante in Lotus non dimentichiamo Davide Valsecchi, il terzo pilota della squadra che ha ben figurato in GP2 (campione del mondo in carica) e nei test delle giovani leve. Sulla decisione finale di Boullier infuiranno questioni di bilancio e sponsorizzazioni.



Rimane aperta una possibilità in McLaren-Mercedes. Jenson Button verrà confermato nelle prossime settimane, mentre rimane ancora in dubbio Sergio Perez. Il messicano dovrebbe restare a Woking per un altro anno, ma in parte ha deluso le aspettative, alternando prestazioni brillanti a errori e incidenti; di recente, gli sponsor messicani promessi da Carlos Slim sembrano aver fatto marcia indietro. Da ricordare che la McLaren è attualmente alla ricerca di un nuovo title sponsor dopo l'annuncio dell'uscita di scena della Vodafone.

Infine per Felipe Massa rimangono aperte altre possibilità in Sauber e Williams, scuderie in crisi economica alla ricerca di piloti con la valigia, piena di soldi. Se il brasiliano dovesse decidere per queste ultime due soluzioni, la sua parabola potrebbe diventare simile a quella del suo connazionale (anch'egli ex-ferrarista) Rubens Barrichello.