Ferrari, Alonso: "Singapore gara difficile, non possiamo sbagliare"

Fernando Alonso si prepara al prossimo Gran Premio di Singapore, gara decisiva che potrebbe segnare l'esito della stagione 2013: "Marina Bay è una grande sfida per tutti i piloti. Il circuito cittadino è molto impegnativo, sarà determinante non commettere errori". A Singapore, lo spagnolo ha ottenuto buoni risultati: due vittorie e due podi. Il ferrarista ha curato al meglio la preparazione fisica in vista delle ultime sette gare extra-europee.