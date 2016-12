F1, la Lotus ruba alla Ferrari l'aerodinamico

E' guerra aperta tra Lotus e Ferrari. Dopo l'ingaggio da parte della scuderia di Maranello di James Allison, del capo degli aerodinamici Dirk de Beer e di Kimi Raikkonen, la scuderia di Enstone ha deciso di passare al contrattacco "rubando" al Cavallino Nicolas Hennel, ingegnere aerodinamico da alcuni anni in forza alla Ferrari. Ma la sfida potrebbe non essere finita: a Maranello sarebbero interessati a Marc Slade, ingegnere di pista di Raikkonen. Hennel in realtà sarebbe entrato in conflitto con la Ferrari per colpa di alcuni errati aggiornamenti aerodinamici prodotti quest'estate per la F138; di qui l'accordo con la Lotus che ha deciso di dargli fiducia.

Occhio anche alla situazione relativa all'ingegnere di pista Robert Smedley, che potrebbe decidere di seguire Felipe Massa o di accettare la proposta della Williams, da tempo su di lui. Al suo posto, come già detto, arriverebbe Slade, già con Raikkonen in McLaren e in Lotus.