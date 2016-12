Ferrari, altro arrivo dalla Lotus: De Beer

Dopo l'arrivo di James Allison e Kimi Raikkonen a Maranello , prosegue la campagna acquisti Ferrari per il rafforzamento del reparto tecnico . Dalla Lotus-Renault , alle prese con problemi economici e fughe di tecnici, è in arrivo Dirk De Beer , capo degli aerodinamici ex Renault dell' era Briatore , che andrà ad affiancare Loic Bigois dal 2014. Allison punta a ricreare lo stesso gruppo di lavoro che negli ultimi anni aveva ben operato alla Lotus.

Dal canto suo, in una vera e propria "guerra dei tecnici", la Lotus-Renault ha annunciato di aver strappato alla Ferrari l'aerodinamico Nicolas Hellen, scaricato dai vertici di Maranello dopo i deludenti risultati degli aggiornamenti aerodinamici della F138 in estate. Nelle ultime ore si fa anche il nome di Marc Slade, ingegnere di pista ex McLaren ora in forza alla Lotus, in procinto di passare alla rossa proprio al posto di Robert Smedley, a sua volta tentato da un'offerta della Williams.