F1, Domenicali "scarica" Hulkenberg con un sms

A Nico Hulkenberg non è bastata l' ottima prestazione di Monza per garantirsi il posto in Ferrari . In Ungheria , la trattativa per la rossa era giunta alla fase decisiva , con una bozza di contratto sul tavolo che però non era stata controfirmata dalla Ferrari. Secondo la Bild , l'accordo è saltato martedì sera con un sms negativo inviato da Stefano Domenicali a Werner Heinz , manager del tedesco. Per Hulkenberg ora si apre l'ipotesi Lotus-Renault .

L'entourage del pilota tedesco è rimasto profondamente deluso dal trattamento ricevuto dalla Ferrari. Secondo quanto riporta la rivista, in estate un gruppo di cinque legali aveva lavorato sul contenuto dell'accordo per otto settimane; per il via libera definitivo mancava solo la firma di Luca Montezemolo. Nonostante la fase avanzata della trattativa, i vertici di Maranello hanno preferito orientarsi verso il ritorno di Kimi Raikkonen. Il management di Hulkenberg non ha ricevuto nessuna telefonata, solo un freddo messaggio di Domenicali in tarda serata.

Al momento Hulkenberg resta in trattativa con Eric Boullier, team manager Lotus-Renault, per rilevare il sedile di Raikkonen nella squadra anglo-francese. Resta probabile la riconferma di Romain Grosjean, favorito grazie all'appoggio da parte di Total e Renault, mentre GPUpdate fa il nome di Felipe Massa. Ai microfoni di Sky, Boullier ha confermato trattative su diversi fronti. Nel frattempo, secondo il settimanale svizzero Blick, il manager di Hulkenberg sta lavorando su una seconda trattativa per un possibile ritorno in Force India, probabilmente a fianco di Paul Di Resta, le cui prestazioni in gara sono state complessivamente migliori rispetto a quelle di Adrian Sutil.