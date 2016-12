Il popolo ferrarista entusiasta per Raikkonen

Insomma, la gente aveva voglia di una faccia nuova dopo otto anni di Felipe Massa. Un pilota apprezzato per la sua generosità e le sua dedizione alla causa, ma che non ha mai realmente scaldato i cuori. Cosa che, nonostante il suo soprannome, è riuscito a fare "Iceman". Che ha lasciato un grande ricordo e non solo per quel titolo vinto nel 2007 al primo tentativo con la rossa. Il suo carattere schivo, a volte scontroso soprattutto con i media, piace, e non poco, agli appassionati, che vedono in lui un pilota combattivo e genuino. Nonostante l'addio con Maranello a fine 2009 non sia stato dei più piacevoli. Evidentemente, però, Kimi ha dato e non soltanto preso qualcosa. Deve averlo capito subito anche Alonso, che adesso si ritrova con un compagno scomodo. Non solo in pista, dove le doti di Raikkonen sono indiscusse, ma anche fuori, visto che ora lo spagnolo non avrà tutto l'appoggio incondizionato da parte dei tifosi. In tanti, infatti, hanno già fatto sapere di essere pronti a nominare il finnico come loro "prima guida". Un bel guaio per Fernando. E forse si spiega proprio con l'arrivo di Raikkonen il nervosismo di Alonso degli ultimi tempi.