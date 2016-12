Montezemolo: "Il pilota? Proviamo a sentire Schumi"

Intervenuto a Francoforte per la presentazione della nuova Ferrari 458 Special , Luca Montezemolo ha trovato il tempo di scherzare sulla situazione del mercato piloti : "Ho appuntamento con un pilota per vedere la sua disponibilità, spero di convincerlo. Si chiama Michael Schumacher ". Il presidente della Ferrari ha ringraziato i tifosi della rossa per il supporto ricevuto a Monza, ma ha ammonito i fischi contro Sebastian Vettel .

In Germania Montezemolo ha annunciato un piano di aumento degli investimenti nella produzione stradale Ferrari pari a 2000 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Il numero dei modelli stradali prodotti dalla Casa di Maranello nel 2014 non andrà a superare le 7000 unità per anno, una cifra in lieve riduzione rispetto al 2012 per non perdere l'esclusività del marchio. Queste cifre, naturalmente, non comprendono gli investimenti destinati al programma Formula 1, da cui la produzione stradale può beneficiare in termini di know-how tecnico.

Il presidente della Ferrari ha apprezzato l'affetto e la comprensione dei tifosi del cavallino intervenuti a Monza e ha aggiunto: "Negli ultimi anni la Ferrari è sempre stata ai vertici, ma non mi sta bene non vederla in grado di vincere a Monza. Serve lo sforzo di tutti, serve una macchina più competitiva". Un invito a guardare avanti alle prossime sette gare: "Non dobbiamo mollare".