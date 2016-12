F1: Massa multato dalla stradale di Monza

Uscito da Monza con il quarto posto e in attesa di una risposta della Ferrari, Felipe Massa si è reso protagonista di un episodio curioso. Venerdì mattina, il pilota brasiliano è stato multato dalla Polizia Stradale di Monza in Viale Brianza per aver superato il limite di velocità al volante della sua Ferrari 458 Italia. Massa, in ritardo per raggiungere il circuito, è stato sanzionato con una multa di 162 euro e 6 punti in meno sulla patente.