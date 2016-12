Red Bull proverà nuove Pirelli 2014

Dopo le polemiche scaturite dalle sessioni di test a porte chiuse della Ferrari ( Bahrein ) e della Mercedes ( Spagna ), la Red Bull effettuerà delle prove private a Barcellona per sperimentare le nuove mescole Pirelli 2014 . La notizia, confermata da Chris Horner , era stata data da Paul Hembery . Il test verrà effettuato a fine settembre con la vecchia vettura 2011 che sarà affidata ai due collaudatori Sebastien Buemi e Daniel Ricciardo .

Paul Hembery ha tuttavia precisato che il programma del test sarà definito dalla Pirelli e non prevederà il passaggio di dati tecnici dal fornitore al costruttore: "Gli pneumatici saranno neri e privi di marcature. La Red Bull non sarà a conoscenza di cosa stiamo provando sulla RB7". A Monza Force India ha creato una polemica con la Pirelli, dichiarando di non aver ricevuto nessuna proposta di collaudo contrariamente allo spirito del regolamento, mentre si parla di un simile interessamento da parte della McLaren.

Nel frattempo, il Daily Telegraph ha annunciato il rinnovo dell'accordo pluriennale tra la Pirelli, le squadre e la FIA per la fornitura in esclusiva delle gomme. Il nuovo contratto avrà una validità di cinque anni per una cifra che si aggira intorno ai cinquanta milioni di sterline.