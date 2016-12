Formula 1, Davide Valsecchi: "Raikkonen in Ferrari? Vorrei essere il suo erede in Lotus"

Davide Valsecchi ha un grande obiettivo per il prossimo Mondiale di Formula 1 : conquistare un sedile da titolare. E' il suo grande chiodo fisso, a cui sta lavorando, e lo ripete molte volte. Per ora è il terzo pilota della Lotus ed è l'unico italiano del circus, ma tiene i piedi per terra: "Mi considererò tale solo quando correrò i GP. Per ora sono ancora un tester", ha detto in esclusiva a Sportmediaset.it . Senza tralasciare che è anche il campione del mondo in carica della GP2 . Dal successo di Singapore è passato ormai un anno. Anno nel quale il pilota di Erba è cresciuto, imparando tanto, nell'ombra di Kimi Raikkonen . Ora che il finlandese, nonché suo pilota preferito, è vicino al ritorno in Ferrari sogna di esserne l'erede in Lotus.

Raikkonen è molto vicino al ritorno in Ferrari. Cosa ne pensa? "Il team sta facendo di tutto per cercare di trattenerlo. Noi speriamo che rimanga qui: questa è la volontà di tutti. Certo che la scuderia di Maranello con Alonso e Kimi avrebbe una super squadra, la miglior coppia di piloti al mondo. La Ferrari sarebbe favorita per il prossimo anno, questo è sicuro"

La Lotus non ha chiuso al meglio il weekend brianzolo: Grosjean 8° e Raikkonen 11°. Ve lo aspettavate? "Sapevamo anche alla vigilia che dovevamo soffrire. L'anno scorso era stata la nostra peggior gara. Kimi ha avuto un contatto al primo giro: un po' di sfortuna ed è dovuto rientrare ai box a cambiare l'ala anteriore. Poi ha fatto una buonissima gara e i tempi ci danno ragione. Al secondo giro aveva 37 secondi di ritardo da Vettel e alla bandiera a scacchi ne aveva 38. Dopo Seb era il migliore in pista insieme ad Alonso. Era competitivo, ma ormai era troppo indietro"

La Red Bull rimane comunque la macchina migliore? E ha il pilota più forte? "Certamente, ma oggi la Ferrari le era vicino. Alonso ha perso la gara al primo giro… Colpa della quinta posizione in griglia. Vettel è un pilota completissimo. Tanto è vero che non l'abbiamo mai visto fare un errore, batte sempre il suo compagno di squadra (Webber, ndr) e, a parte in Malesia, non ha mai fatto polemica. Seb ha saputo sfruttare al meglio il fatto di avere la macchina più veloce"

Bandiera a scacchi, Sebastian Vettel ha vinto. Il GP di Monza è finito da 35 minuti. Pensa che il tedesco della Red Bull, con un vantaggio di 53 punti su Alonso, abbia ormai vinto il Mondiale? "Sicuramente è vicino, vicinissimo, alla conquista del suo quarto Mondiale consecutivo. La Ferrari ha fatto una grandissima gara, ma non è bastato per arrivare davanti. Alonso e Massa avevano una macchina velocissima. La dimostrazione l'ha data il brasiliano che arrivato a soli 3 secondi dallo spagnolo. Le Rosse sono state penalizzate dalle qualifiche"

Lei potrebbe sostituire Kimi…

"Tutto è possibile. Nel caso, è certo che vorrei essere il suo erede. Sarebbe bellissimo. Io spero solo di diventare titolare l'anno prossimo, in un modo o nell'altro… Ho la fortuna che i risultati sono dalla mia parte: io ho fatto bene il mio dovere da pilota e ora ho bisogno solo dell'occasione giusta. Voglio dimostrare che posso stare anche io in questo mondo, voglio fare cose importanti. Si corre sempre per vincere"

Che rapporto ha con Raikkonen?

"Parlo molto con lui: è un privilegio averlo in squadra con me. Sto cercando di imparare il più possibile da lui"

E con Grosjean? Come valuta la stagione dell'altro suo compagno di squadra?

"Romain è migliorato molto rispetto all'anno scorso. Non ha fatto più gli errori che aveva commesso in partenza lo scorso anno. E' vero che chiude spesso dietro Raikkonen, ma essere come Kimi è difficile"

Ma la pista quanto le manca? In settimana come si allena?

"Dal punto di vista prettamente sportivo sto soffrendo un po' questa stagione. Il team mi sta tenendo allenato facendomi girare molto: certo che il ritmo gara e le tensioni del weekend mi mancano".

Visto che correre il Mondiale da titolare è il suo grande obiettivo, sta cercando delle alternative nel caso in cui la Lotus non dovesse puntare su di lei?

"In Lotus sto benissimo e loro hanno fiducia in me. E' ovvio che bisogna sempre guardarsi in giro. Per me non è comunque facile, ci sono alcuni team che preferiscono i piloti a budget...".