Pagelle di F1, Vettel prende e fugge: 10 pieno a Monza

Lascia accesa anche la luce rossa per facilitare gli altri nel non perderlo. Ma niente, prende e fugge col suo abbonamento al dieci pieno , sempre più leggero e biondo nel suo surfare sulla stagione. Sa che può permettersi di tutto, tipo rovinare l'anteriore destra alla prima variante o piazzare ridendo la mano destra sul testone di Alonso , quando in conferenza gli chiedono come quella luce rossa potesse infastidirlo.

Ecco, Alonso è da otto, perché fa tutto il possibile, pagando una quinta piazza in griglia dovuta a sue imperfezioni. Furbo nella scenetta "tutta amore" del podio, come quando da piccoli ci si offriva per lavare i piatti dopo aver rotto il vaso di famiglia. Peccato che quando si avvicina, tipo dal 15º al 22º giro, è in realtà Vettel che si prende un minuto di vacanza. Peccato che la Ferrari non sia all'altezza, perché sennò ci divertiremmo con delle sane sportellate.

Webber firma un sei e mezzo perché fa il suo, è in effetti un lord inglese quando decide di non accapigliarsi con l'amico Fernando alla Roggia. E' un po' troppo un lord inglese nel non spremere una macchina che è un tuono, come invece fa il suo dirimpettaio, anche perché l'ordine di andarci piano col cambio lo ha avuto lui come Vettel.

Nove a Massa che si ispira all'illustre invitato Pedrosa e al via lascia la scia come Speedy Gonzales, proseguendo con una signora gara, sgambettata solo da una strategia immaginifica. Nove pure per come annuisce dicendo "Sì, ho perso tempo anche per farmi passare da Alonso", come l'ultimo dei gregari - aggiungiamo noi, con la voce rotta - in un weekend in cui invece è stato spesso il più in forma del box. Da qui a rammaricarsi per la sua partenza ce ne passa (tirate le somme di otto anni), ma resta un buon talento sotto il cappellino di un ragazzo simpatico, leale e veloce.

Raikkonen infine si ingrugnisce per una Lotus che a basso carico non va, come conferma la qualifichina di sabato, ma visto che a guidarla è lui è lui che incassa il 5, infiocchettato da una preziosa prima staccata: "La tengo, la tengo, la tengo. Non la tengo".