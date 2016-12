Raikkonen: "Tornare a Monza in Ferrari? Vedremo"

La classifica dice che Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen sono stati i grandi delusi di Monza, anche se l'inglese della Mercedes ha corso una grande gara in rimonta, chiudendo nono. "Ho dato tutto, ma è stato un weekend disastroso. Il Mondiale ormai è andato", ha commentato Hamilton. Fuori dalla zona punti, invece, Raikkonen, che glissa sul suo futuro: "Tornare l'anno prossimo a Monza in Ferrari? Vedremo".

La gara di Hamilton è stata un calvario, culminato con i problemi di comunicazione ai box. "Era un po’ come guidare alla cieca, non sapevo quando fermarmi ai box, quando spingere, dove erano gli altri e quando gestire le gomme: in questi casi devi fare affidamento solo su te stesso e sperare per il meglio. Sono arrivato nono ma avrei potuto essere molto più davanti, sono molto arrabbiato con me stesso. Ho rovinato tutto in qualifica ed è stato impossibile poi recuperare. Il team ha fatto un gran lavoro che io non ho sfruttato questo weekend. Ora devo fare un reset e cercare di recuperare nella prossima gara".

Ancora peggio è andata a Raikkonen, subito nei guai fin dal via. "Quando ho perso l'ala anteriore sono dovuto rientrare e cambiarla e questo mi ha obbligato a una fermata che non avevo programmato. Non è stato tanto il tempo perso, quanto il dover lottare nel gruppo delle retrovie. Abbiamo fatto un buon lavoro e la macchina andava bene, anche un po' a sorpresa visto dove eravamo sabato. Sfortunatamente non si può fare molto dopo una partenza così", il resoconto di "Iceman".