Sebastian Vettel: "Mi sto godendo ogni passo avanti"

Soddisfatto anche Mark Webber, che saluta la pista brianzola con un terzo tempo brillante: "Credo che dopo il ritiro Silverstone e Montecarlo mi mancheranno, ma anche il paddock di Monza è speciale. E' stiloso e le donne non sono male... Credo di aver fatto il massimo in gara. Vettel era troppo avanti, ma forse con una tattica diversa avrei potuto prendere Alonso. Se avesse fatto errore forse, ma era forte in molte zone. Fernando è un pilota d'esperienza e sa dove e come tenerti dietro, nei vari settori della pista".



Il futuro pilota Red Bull, oggi Toro Rosso, Daniel Ricciardo, festaggia invece per il 7° posto: "E' il miglior risultato possibile, ma sono contento. La macchina non era del tutto a posto, ma sono due gare di fila che vado a punti e questo mi piace. E' buono, sono nella top ten e sono soddisfatto. A singapore sarà più difficile. Adesso, in ogni gara, devo restare concentrato e prepararmi al meglio per la prossima stagione".