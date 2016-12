Alonso contento del podio, Massa saluta la Ferrari

Fernando Alonso è felice, anche se a Monza avrebbe voluto vincere come tutta la Ferrari. "E' stato difficile - ha spiegato lo spagnolo - . La partenza è stata ok, la macchina andava bene e le gomme anche. C'era solo il problema di superare Webber e Massa, mentre con Vettel non potevo colmare il divario. A questo punto della stagione non ho nulla da perdere, bisogna correre dei rischi, l'ho fatto ed è andata bene".

"Il secondo posto mi permette di salire sul palco più bello, spero che l'anno prossimo siamo sul primo gradino del podio. Devo ringraziare il team per tutto quello che fa per me, per il sostegno di tutti i tifosi e dell'Italia intera. A volte questa pressione genera delle tensioni, ma di tensione non ce n'è", ha aggiunto. Per il titolo, però, sarà dura: "Diciamo che dobbiamo essere realisti, non sarà facile, sono più di 50 punti. Però in F1 tutto può succedere, ma fino in Brasile ci crediamo al 100% e lì faremo i conti. Possono perderlo solo loro, ma a noi l'anno scorso è successo con due ritiri in due partenza". Ma cosa non ha funzionato a Monza? "Quando Vettel è rientrato abbiamo provato a rimanere in pista qualche giro in più, per poi sfruttare meglio le gomme. Purtroppo, però, la scelta non ha dato i frutti sperati".

Dal canto suo Felipe Massa ha di fatto salutato i tifosi della Ferrari in vista del prossimo annuncio della separazione con il Cavallino per fare spazio al ritorno di Raikkonen. "Quello che succederà, succederà. E' stata una gara importante per il mio futuro, ma non vuol dire che il mio futuro sia solo in rosso", ha annunciato.

Stefano Domenicali ha provato invece a vedere il bicchiere mezzo pieno. "Siamo secondi e quarti, abbiamo cercato di dare il massimo, ma purtroppo Vettel ha vinto ancora. Complimenti a lui. Peccato perché volevamo vincere di fronte alla nostra gente. Però sono contento perché abbiamo ripreso il secondo posto costruttori contro la Mercedes. Per vincere Vettel dovrebbe avere un problemino, forse lo avrà, staremo a vedere", ha detto il responsabile del team di Maranello.