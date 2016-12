F1: Sebastian Vettel domina e vince a Monza

La luce lampeggiante sul retro della Red Bull di Vettel si rivela un vero incubo per Alonso e la Ferrari. Quel flash costante che, per buona parte dei 53 giri del GP brianzolo, massacra gli occhi dello spagnolo, ora ironicamente a -53 in classifica dal tedesco. Mentre sono 104 i punti di distacco nei costruttori, a favore delle monoposto energetiche davanti a quelle del Cavallino. Una lotta che dunque premia i ragazzi con le ali, proprio su una pista dove si vola a oltre 340 km/h. Dove le finezze aerodinamiche portate dal genio Newey offrono a Seb una passerella senza intoppi, dove però gli applausi alla fine sono tutti per il leone.

Alonso, che regala al cuore rosso di Monza un secondo posto figlio di un coraggio e un talento strepitoso. Dopo la pressione e il nervosismo delle qualifiche del sabato, Fernando è carico e parte come un fulmine, trovando subito lo spunto buono per mantenere fede alle promesse e agganciare gli scarichi di Webber. Passandolo all'esterno, all'ingresso della seconda variante. Sorpasso magistrale, nonostante una leggera toccata che lima l'alettone dell'australiano. Lo spagnolo galoppa, si scatena e va a prendere anche Massa, altrettanto bravo al via nel conquistare il 2° posto. Ceduto da perfetto scudiero appena vede il suo team leader negli specchietti.

Vettel intanto allunga e, con un passo incredibile, consolida la sua fuga. Fino al 24° giro, quando insieme a Webber, entra ai box per l'unico pit-stop. Fernando invece resta fuori, quasi fino alle tele delle gomme, per rientrare al 27° passaggio. Mossa decisiva per tenere il secondo posto, ma inutile per riprendere Seb. Rientrato invece al giro numero 25, perde il podio Felipe che si vede sfilare anche dalla seconda Red Bull. Quella che nel finale si porta a 6-8 decimi dalla Ferrari meglio piazzata, senza trovare mai il guizzo per affondare il colpo.

Vettel dunque, che taglia il traguardo da leader e ricorda a tutti il suo amore per Monza. Una gara che Seb definisce speciale fin dallo storico successo del 2008. Nonostante l'eco di qualche fischio, arrivato dai più accesi tifosi sotto al podio. L'evidenza, però, è che adesso la corsa al titolo di Alonso e della Ferrari si fa difficile, sempre più in salita. Dice bene l'ultimo team radio di Maranello: "Abbiamo lottato come Leoni". Vero, ma anche tornare a mordere non sarebbe male.