Vettel: "La pole? Penso già alla gara"

Nemmeno il tempo di godersi l'ennesima strepitosa prova in qualifica che Sebastian Vettel ha già altro a cui pensare. "Per oggi sono davvero contento - le dichiarazioni rilasciate a caldo dal tedesco - , le qualifiche sono andate al meglio. Ma sto già pensando alla gara che sarà complicata". Un primo posto in griglia che lascia poco spazio agli avversari: la Red Bull sembra davvero imbattibile. Dopo la Q3 del Gp d'Italia viene fuori la rabbia di Fernando Alonso, mentre il connubio tra il campione del mondo e la Red Bull sembra viaggiare a mille. "Quest'anno a Monza siamo più forti rispetto agli anni scorsi - ha proseguito Vettel -. Abbiamo lavorato duro. E per fare un giro del genere ho davvero dovuto mettere in pista tutto ciò che avevo".

Ancora una volta ha chiuso alle sue spalle, fedele scudiero alla ricerca di un ultimo guizzo prima di lasciare la Formula 1. "Ho detto ai ragazzi che cercavo il miglior risultato personale in qualifica, è un bel passo avanti per la gara ed è arrivato alla fine quando contava. In Brasile sarò molto più emozionato, ma a me piace ancora correre e spero che i risultati arriveranno nelle prossime gare. Non mi sto ritirando e la gente può venire e vedermi correre a Le Mans l'anno prossimo". Ha sorpreso tutti, a partire da se stesso,. "Non so da dove sia venuto fuori, è davvero una bella sorpresa. Non me lo aspettavo soprattutto dopo un venerdì difficile. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico sulla macchina per mettermi nelle migliori condizioni. Ora vediamo domani di segnare punti importanti.”

Tra i delusi della giornata c'è sicuramente Lewis Hamilton, che però non ha cercato scuse. "E' stata una sessione mediocre - ha ammesso il pilota inglese della Mercedes - e non sono riuscito a mettere insieme un giro decente nella seconda manche delle prove ufficiali. Ho guidato come un idiota, non andavo così male da tanto, tantissimo tempo. Mi dispiace per la squadra''. Sul risultato, magari, ha influito la manovra della Force India di Adrian Sutil: "Non cambia nulla, avrei dovuto fare il tempo già in precedenza".