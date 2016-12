F1, scintille via radio per Alonso con la Ferrari: "Ma siete scemi?"

Qualifiche complicate e alta tensione per Fernando Alonso a Monza . "Siete proprio dei scemi, mamma mia ragazzi", ha detto via radio al team lo spagnolo durante il Q3, riferendosi al gioco di scie programmato. Poi la spiegazione alla fine della lotta per la pole: "Avevamo pianificato la scia, ma poi Ricciardo si è inserito e Massa è stato molto gentile ad aspettarmi. Grazie a lui sono riuscito ad essere un decimo più veloce".

Dopo la tempesta, la quiete apparente. Tutto in un ora, perché dopo le dichiarazioni a caldo, in conferenza Alonso chiarisce il dubbio del team radio. Lo spagnolo spiega: "Mi hanno avvisato della curiosità sentita via radio. Preciso che ho detto geni! E' una frase che certe volte si dice e mi riferivo al fatto che c'era Rosberg nei pressi. Quindi ho detto geni perché c'era tutto il tempo del mondo per uscire dopo e avere strada libera".



Un tentativo palese di rimediare ad un'uscita infelice, dove tra l'altro le immagini direbbero che il pilota disturbatore fosse alla fine Vergne. Ma Fernando non si ferma, e aggiunge a sua difesa la spiegazione dell'altro team radio, dove comunicava: "Massa è troppo lontano". Spiegando poi che comunque non è stato un grosso problema e queste sono le solite cose normali da spiegare nei sabati della Formula 1. Aggiungendo: "In realtà il team ha fatto un lavoro impeccabile. Sono state qualifiche estremamente estremamente positive. Un grande sforzo del nostro team, grazie al quale domani sarò attaccato agli scarichi della Red Bull fin dal primo giro. Non succedeva da tempo e sono contento. Devo ringraziare Felipe per questo decimino o forse più di scia che mi ha regalato". Parole di circostanza, evidentemente ben lontane dalla realtà dei fatti. Per un intervento concluso con: "Ho parlato con Briatore, ma solo di Kenya, bici e altre cose...".

A cui fanno eco le parole del presidente della Ferrari, Luca di Montezemolo, che glissa: "Me lo state dicendo voi del team radio... Non ho sentito nulla, quindi voi ne sapete di più sicuramente. Non so e non mi interessa, il problema è andare bene in gara Il team deve essere unito e lottare con coltello tra i denti".

Stizzita infine la replica di Felipe Massa: "Alonso si deve lamentare meno di me, perché mi è stato sempre dietro. Quindi ha avuto anche più scia di me".