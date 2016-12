F1: Sebatian Vettel centra la pole a Monza

Sebatian Vettel conquista la pole del GP d'Italia , quarto centro stagionale in qualifica, girando in 1:23.755 a Monza . Webber è 2° e completa una prima fila tutta Red Bull. Terzo Hulkenberg (Sauber) davanti a Massa (Ferrari, 4°), che beffa nel finale un Alonso nervoso, solo 5° in terza fila con Rosberg (Mercedes). Seguono Ricciardo (Toro Rosso) e le McLaren di Perez e Button . Fuori dal Q3 Raikkonen (Lotus) 11° davanti a Hamilton (Mercedes).

Nessun dubbio sulla pole di Sebastian. Monza è una pista che piace al tedesco e che ne esalta le qualità. Talento e velocità, s'intende. Estremi, come le prestazioni e l'aerodinamica della Red Bull. Una monoposto raffinata, probabilmente più degli F-35 che l'Italia vorrebbe comprare nonostante i tempi di crisi. Un'auto sfruttata al 100% anche da Webber, nonostante la festa d'addio alla Formula 1 appena andata in scena nel paddock. Due fulmini là davanti, quindi, unici nello scendere sotto il muro del 24", impressionanti nell'ipotecare una domenica che sembra avere un copione già scritto.

Detto che il bello delle corse è l'imprevedibilità degli eventi che portano alla bandiera a scacchi. Per questo c'è fiducia nell'aria, grazie a Hulkenberg che s'inventa una giro da ricordare con la Sauber motorizzata Ferrari. Ecco, il Cavallino che combina? Alonso è nervoso, non guida preciso e via radio lancia frasi d'effetto che poi ritratta in conferenza ("Siete scemi", "Siete dei geni"). Un Fernando che al volante è nero come la mescola delle Pirelli, per poi professare distensione e lodi al team tra una foto e un autografo. Con tanto di ringraziamenti multipli a Felipe per quel decimino regalato con la scia, altrimenti altro che 5° posto. Dietro a Massa che intanto va di "no comment" quando gli si chiede del suo futuro in rosso, ma lo sgambetto c'è eccome e di aspettare il compagno spagnolo nemmeno a pensarci. Tensione dilagante nella proprietà brianzola di Maranello, tra le facce attonite di manager e vip presenti ai box per la grande occasione.

Fortuna quindi che Rosberg sporchi le gomme con uscite di curva garibaldine, restando 6°, ma contenendo l'esuberanza dei giovani Ricciardo e Perez. Gente leggermente motivata che a centro gruppo spinge per mettersi in luce. Mentre affondano senza nemmeno provare a decollare, Raikkonen ed Hamilton. Due talenti, a corrente alternata. La Lotus è senza soldi e senza tecnici blasonati, quindi vagamente allo sbando. E non è detto che Kimi s'impegni ancora come in precedenza. Lewis invece sbaglia, rischia forte, perde tempo e una bella occasione. Soddisfatto a metà per la penalizzazione data a Sutil (retrocesso da 14° a 17°) per averlo ostacolato ("non intenzionale, ma il pilota deve accorgersi". nota FIA) nel giro buono. Roba da andare dritti a dormirci su, per sognare una magia da improvvisare domenica.