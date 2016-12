F1, Monza: Sebastian Vettel al comando nel terzo turno di libere

Prove di qualifica per i big, negli ultimi 7 minuti del turno. Tutti con le Pirelli medie, in pista per deliberare l'assetto buono per l'attacco alla pole. Dove è ancora la Red Bull, sempre efficacissima con Vettel, che lima ancora qualcosa al tempo già strepitoso fatto al venerdì. Ma, dopo un grande lavoro notturno nel box del Cavallino, anche Alonso e la monoposto rossa si sono fatti valere, trovando il guizzo per scavalcare il solito tonico Webber. Aggrappandosi ad un 2° posto, che sarà tutto da confermare nella qualifica, quella vera, pomeridiana. Facendo attenzione ad Hamilton, bravo a contenere il distacco dai tre che lo precedono, già pronto a sfruttare l'occasione per beffarli quando i giochi conteranno davvero.



Questo terzo turno, però, ha messo in luce una serie di temi importanti sul fronte della prestazioni delle vetture. Le Red Bull hanno provato ancora qualche novità aerodinamica, testandole con le vernici speciali. Firmando subito tempi irraggiungibili per gli avversari, soprattutto con la gomma dura, con cui Seb e Marc rifilano oltre mezzo secondo agli avverasari. La Ferrari risponde con la soluzione degli scarichi corti, mostrando in pista anche la tattica del gioco delle scie, idealmente buona per provare a scalare posizioni in qualifica.



La Lotus intanto sembra aver abbandonato la vettura a passo lungo, mentre la Mercedes è in lotta con un carico aerodinamico scarso. Cosa che non permetterebbe ad Hamilton di esprimersi con l'aggressività desiderata. Problemi tecnici per Rosberg, che lo costringono a lungo nel box. Finisce invece nelle vie di fuga Di Resta, tradito da un avvallamento in ingresso di Parabolica e lungo nella ghiaia contro le barriere.