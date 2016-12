Monza, Alonso: "Dobbiamo trovare quei decimi che mancano"

Fernando Alonso spera di guidare una Ferrari migliore nelle qualifiche del GP d'Italia. "Dobbiamo trovare quei decimi che mancano. Le sensazioni sono quelle di tutti i venerdì: né troppo felici né troppo tristi per le prestazioni registrate, perché bisogna vedere come andranno le qualifiche prima di pronunciare un verdetto. La Red Bull sembra molto forte anche qui e si dovrà lavorare molto per preparare al meglio la qualifica", spiega l'asturiano.

Tocca anche al responsabile della gestione sportiva del team di Maranello, Stefano Domenicali, commentare le prime due sessioni di libere del GP di Monza: "Il passo gara della Ferrari è ottimo, ed è anche ovvio che le Red Bull hanno girato con meno benzina. La Red Bull è competitiva come sempre, vediamo poi quanto conterà in qualifica e gara".



Il manager poi aggiunge: "Sul futuro di Felipe Massa non è cambiato niente nella nostra posizione. So che tutti aspettano notizie da tutta l'estate, ma siamo allo stesso punto di un paio di settimane fa. Non c'è fretta di prendere una decisione. Sosteniamo Felipe perché è un bravo ragazzo e un bravo pilota. Quando ci saranno novità lo diremo".



Intanto nemmeno Lapo Elkann si sbilancia sul brasiliano, andando invece ad allineare le sfide della Ferrari e della Juventus: "Voglio vedere perdere il blu a Monza e il blu-nero a San Siro. Speriamo di fare male a entrambi gli avversari (rispettivamente Red Bull e Inter. ndr). Con Felipe ho avuto solo un colloquio affettuoso di incoraggiamento. Il futuro di Massa? Non entro in queste questioni, sono un tifoso, non mi occupo del team".