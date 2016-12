F1: Lewis Hamilton firma il primo turno di prove libere a Monza

Lewis Hamilton (Mercedes) si aggiudica il primo turno di prove libere del GP d'Italia a Monz a, firmando il giro veloce in 1:25.565 e precedendo di 35 millesimi la Ferrari di Alonso. Dietro l'altra Mercedes di Rosberg (+0.139). Vettel si accoda con la Red Bull (4°, +0.188), seguito da Raikkonen (Lotus, +0.376) e poi le McLaren di Perez (+0.442) e Button (+0.470). Più staccato Webber (Red Bull, +0.538) 8°, mentre resta al 14° posto Massa (+0.884).

Fernando Alonso lavora sul bilanciamento della vettura, e in particolare sulla frenata, sfruttando la prima sessione di prove per rifinire l'assetto di base della monoposto. Un lavoro intenso e attento, che obbliga lo spagnolo del Cavallino ad una frenetica attività di volante (sulla pulsantiera), seguita da alcuni test aerodinamici con il nuovo musetto e alette varie. Provando e trovando una regolarità di prestazioni interessante, anche con carichi di benzina differenti. Con tanto di prova di partenza dell'ultimo minuto, dalla pit-lane.

Prova che avrebbe voluto fare anche Massa, che invece arriva in fondo alla corsia box proprio quando scatta il semaforo rosso. Obbligando così il brasiliano ad una vera "inchiodata" a gomme fumanti, prima di spegnere il motore e ritrovarsi a spingere indietro la vettura per evitare penalità. Un siparietto finale che chiude una mattinata impegnativa per il brasiliano, solo 14° e con quasi 9 decimi di ritardo dalla vetta.

E' invece tonica la Mercedes, che piazza Hamilton davanti a tutti, con Rosberg staccato di poco più di un decimo. Prestazione rilevante, ma in linea con il tipo di lavoro che il team tedesco è solito fare al venerdì mattina. Motivo per il quale è un ulteriore buon segno il secondo posto di Alonso. Altrettanto consistente il quarto tempo di Vettel, che seppure velocissimo, potrebbe essersi tenuto in tasca strategicamente qualche decimo da limare più avanti. E' apparsa infine competitiva anche la Lotus di Raikkonen, ma soprattutto si sono riviste le McLaren, che con entrambi i piloti si accodano ai big, contenendo il distacco sotto il mezzo secondo.