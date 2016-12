Raikkonen-Ferrari: avanti, ma la firma non è imminente

Tutti che parlano, ipotizzano, azzardano. Il tema Ferrari-Raikkonen agita la vigilia di Monza. Senza motivo. Perché la Ferrari che pure ha una trattativa aperta con Kimi, non ha nessun interesse a serrare i tempi. Intanto Raikkonen non ha alternative. Niente Mercedes (Hamilton e Rosberg), niente Red Bull (Vettel e Ricciardo), niente McLaren (Perez e Button che si prepara a firmare il nuovo contratto). Resterebbe solo la Lotus che però non ha soldi.

Quindi non c’è alcuna fretta di finalizzare un contratto peraltor vantaggioso per la Ferrari proprio perché Raikkonen potrebbe trovarsi nella situazione di “prendere o prendere”, visto il panorama. In aggiunta il momento è delicatissimo se guardiamo il rapporto tra Ferrari e Alonso nella fase decisiva della stagione. C’è un Mondiale da riagguantare per un pelo e una relazione tra squadra e pilota da rinsaldare a razzo. Quindi non avrebbe senso turbare un bel niente.

Anche pensando a Massa che verrà sostituito a fine stagione – ne siamo certi – ma che non va mortificato proprio ora, quando anche sul suo aiuto alla Ferrari contano. E’ bastata la voce, circolata nel paddock, di un viaggio segreto in Svizzera di Raikkonen per far pensare ad una visita agli avvocati Ferrari che, è vero, in Svizzera hanno casa e studi. Il fatto è che Kimi in Svizzera ci va, per ora per mangiare il cioccolato o affini. La sua collocazione, persino probabile, nella Ferrari del futuro deve per forza di cose passare da una verifica con Alonso. Dare per fatto l’ingaggio del finlandese oggi significherebbe tirare un macigno in uno stagio già abbastanza agitato.