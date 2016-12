Felipe Massa: "Sono concentrato sui risultati"

Monza potrebbe essere una gara decisiva per il futuro di Felipe Massa in Ferrari : "Credo che i buoni risultati siano sempre importanti e devo concentrarmi su questo. Poi deciderà Stefano Domenicali... Questa è la gara di casa per noi, quindi spero che sia la nostra corsa migliore della stagione. Anche se non penso sia fondamentale per il rinnovo. Nel team mi conoscono al 100% e sanno cosa posso fare per il Cavallino, anche in futuro".

Il brasiliano non è ancora stato confermato per la prossima stagione e prova a gestire la pressione: "E' importante fare il massimo e il team lo può vedere in ogni momento. Il risultato in gara è importante e a Monza c'è sempre tanto ottimismo. Devo cercare di tirare fuori il meglio dalla macchina ed è quello che ho intenzione di fare. Sento che l'auto è più competitiva rispetto a Spa e all'Ungheria. Qui possiamo fare bene e, negli ultimi anni anche quando la macchina non era competitiva, a Monza siamo andati bene. Spero di fare una buona seconda parte di stagione, sperando sia molto meglio della prima".



Massa tiene duro e rilancia le sue azioni per restare a Maranello: "Credo che quest'anno le mie prestazioni siano state buone anche se non sono stato fortunato: ho avuto problemi alle gomme, testacoda e problemi alle sospensioni a Monaco. Quindi non ho potuto concludere dove volevo, ma le prestazioni c'erano sempre e questo è importante. Credo che così i risultati arriveranno".