Formula 1: presentata la bozza del calendario 2014

E' stata presentata nel paddock di Monza la bozza del calendario del campionato di Formula 1 2014, che si articolerà su 21 gare con apertura in Australia (16 marzo) e chiusura in Brasile (30 novembre). Tra le novità, l'ingresso della Russia e il ritorno di Austria e Messico. Il documento sarà sottoposto al consiglio mondiale FIA previsto per il prossimo 26 settembre. Il Gran Premio d'Italia a Monza, 14° prova, sarà in programma il 7 settembre.