Daniel Ricciardo: "E' un privilegio prendere il posto di Webber"

Daniel Ricciardo sorride in conferenza a Monza : "E' un sollievo aver reso ufficiale la firma con la Red Bull per la prossima stagione, ma ci sono altre 8 gare a cui pensare, per salutare al meglio la Toro Rosso. E' un privilegio prendere il posto di Webber e sono pronto per il prossimo livello di difficoltà. Mark è stato molto buono con me, lo ringrazio, e mi ha dato un buon consiglio: vai forte e guarda avanti".

Un passaggio di consegne da un esperto pilota ad un giovane, che curiosamente sono entrambi australiani. Come commenta proprio Webber: "Per me era una decisione annunciata da tempo. Ho spiegato che mi sarei fermato a fine stagione, ma l'orologio della F1 non si ferma. Spero di finire con i migliori risultati possibili, ma è davvero molto raro che ci sia un australiano in F1. Figuriamoci di passare le consegne ad un connazionale in questo modo! E' un grande successo, è uno scenario perfetto per il top team che ha lavorato bene con il junior team Red Bull. Ciò dimostra la bontà del progetto, e Daniel gestirà benissimo la transizione".



Ricciardo invece conclude: "Questo di Monza sarà un weekend frenetico perché la notizia è fresca, ma opoi torneremo alla tranquillità. A Spa non sapevo ancora che avrei firmato... Il prossimo inizio stagione sarà importante. Ovviamente mi piacerebbe essere competitivo e veloce fin dall'inizio. Ma prima chiudo questo campionato e poi mi concentro sul prossimo. Sarà importante prepararsi bene e spingere più che si può. Avrò uno dei migliori compagni del mondo con cui misurarmi (Vettel) e non esiste niente di meglio per un giovane pilota. Credo di essere fortunato perché ho già fatto il pilota di riserva e sono stato più volte in fabbrica e al simulatore del team Red Bull Racing. Quindi entro dicembre cercheremo di stabilire un buon feeling con il nuovo staff tecnico, ma so come lavorano e questo mi sarà d'aiuto fin dal primo via del 2014".